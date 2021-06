Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Todesursachenermittlung abgeschlossen

Altkreis Aurich (ots)

In einem Wohnhaus in der Auricher Innenstadt war der Polizei am Sonntagmorgen eine leblose Person gemeldet worden. Vor Ort fanden die Beamtinnen und Beamten den Leichnam einer 29 Jahre alten Frau. Sie nahmen die Ermittlungen zur Todesursache auf und sicherten Spuren.

Die polizeilichen Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Demnach ist die 29-jährige Frau aufgrund innerer Ursachen gestorben. Es liegen laut gerichtsmedizinischer Untersuchung keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

