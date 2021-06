Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autoreifen zerstochen +++ Wittmund/Leerhafe - Auffahrunfall +++ Friedeburg - An Kreuzung zusammengestoßen +++ Esens - Auto überschlug sich

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Autoreifen zerstochen

Unbekannte haben auf einem Grundstück in Wittmund einen Autoreifen zerstochen. Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr, beschädigten die Täter den hinteren linken Reifen eines Opel Zafira in der Friedeburger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Leerhafe - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Leerhafe. Eine 27 Jahre alte Toyota-Fahrerin und eine 35 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhren gegen 14.30 Uhr hintereinander auf der Hauptstraße in Richtung Wittmund. Als die Toyota-Fahrerin auf ein Grundstück fahren abbiegen wollte, erkannte die Audi-Fahrerin dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 22-jährige Frau im Toyota wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Friedeburg - An Kreuzung zusammengestoßen

Zwei Autofahrer sind am Donnerstag an einer Kreuzung in Friedeburg zusammengestoßen. Ein 55-jähriger VW-Fahrer, der gegen 13.10 Uhr auf der Straße Bunkenburg unterwegs war, wollte an einer dortigen Kreuzung nach links auf den Heerweg einbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine von rechts kommende Audi-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der Audi wurde durch den Aufprall in einen angrenzenden Graben geschleudert. Die 35-jährige Fahrerin und ein vierjähriges Kind, das mit im Auto saß, wurden leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Esens - Auto überschlug sich

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor kam es am Donnerstag in Esens. Der 30 Jahre alte Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war gegen 17.30 Uhr auf der Hartwarder Straße in Richtung Hartward unterwegs und wollte nach bisherigem Erkenntnisstand nach links in den Tönjesweg abbiegen, als ihn ein 53-jähriger Ford-Fahrer überholte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich das Auto überschlug und in einen Straßengraben geriet. Der 53-jährige Fahrer und seine 14-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell