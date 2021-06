Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bei Diebstahl erwischt +++ Südbrookmerland/Wiegboldsbur - Pedelec am Sportplatz gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bei Diebstahl erwischt

In einem Hofladen kam es am Donnerstag in Aurich zu einem Diebstahl. Gegen 15.40 Uhr betrat eine männliche Person den geöffneten Hofladen im Esenser Postweg und entwendete nach ersten Erkenntnissen diverse Getränke. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrrad. Der Geschädigte hatte die Tat beobachtet und konnte den 18-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe stellen. Er hielt den jungen Mann fest, bis die Polizei eintraf. Der Heranwachsende wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Südbrookmerland/Wiegboldsbur - Pedelec am Sportplatz gestohlen

In Wiegboldsbur wurde am Donnerstag ein Damen-Pedelec gestohlen. Das Rad stand zur Tatzeit am Sportplatz im 1. Bauackerweg vor dem dortigen Vereinsheim. Es handelt sich um ein schwarz-silbernes Pedelec von Gazelle. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell