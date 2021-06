Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autofahrer war betrunken +++ Blomberg - Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Autofahrer war betrunken

Ein Autofahrer war am Mittwochabend betrunken in Wittmund unterwegs. Der 53-Jährige fuhr mit seinem Wagen auf der Jeverstraße, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest und ließen den Mann einen Atemalkoholtest machen. Der Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem 53-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Blomberg - Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag in Blomberg kollidiert. Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Rad gegen 15.50 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Blomberg. In einer Rechtskurve übersah er offenbar einen entgegenkommenden 91-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 91-jährige leicht verletzt wurde. Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten ihn vor Ort.

