Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Betrunken gefahren +++ Marienhafe - Roller brannte

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Betrunken gefahren

Eine 54-Jährige war am Dienstag auf Norderney betrunken mit dem Fahrrad unterwegs. Die Frau fuhr um kurz nach 23 Uhr auf der Ellernstraße, als die Beamten sie anhielten und kontrollierten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Der 54-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie nun ein Strafverfahren.

Brandgeschehen

Marienhafe - Roller brannte

Ein Motorroller ist am Dienstag in Marienhafe in Brand geraten. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der 17-jährige Fahrer gegen 17.15 Uhr auf dem Mühlenloog unterwegs und dann gestürzt. Es lief Kraftstoff aus und das Fahrzeug fing Feuer. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Der Roller wurde komplett zerstört. Der 17-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell