FW-MG: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Gladbach, 11.03.2021, 23:16 Uhr, Ludwigstraße (ots)

Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Durch einen Brand im Kellerabgang eines Mehrfamilienhauses drang Rauch aus dem Keller über die offene Kellertüre und breitete sich über den Treppenraum zu den Wohnungen aus. Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz im Keller ein und entrauchte mittels Überdruckbelüftung den Treppenraum. Der Brand im Keller konnte schnell gelöscht werden, so dass keine Personen während der Löscharbeiten das Gebäude verlassen und in Sicherheit gebracht werden mussten. Durch den Brand und die damit verbundene Hitzeentwicklung wurde der Hauswasseranschluss beschädigt und das Gebäude musste durch das Versorgungsunternehmen von der Wasserversorgung getrennt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistung der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und der Notarzt der Feuerwehr, die Einheit Stadt Mitte der freiwilligen Feuerwehr, die NEW und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BAR Markus Meinen

