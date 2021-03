Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatz des Rettungshubschraubers nach Unfall mit einer Kreissäge

Mönchengladbach-Rheydt, 11.03.2021, 16:05 Uhr, Hardenbergstr. (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz neben einem Verwaltungsgebäude an der Odenkirchener Straße zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Im Bereich der Hardenbergstraße hatte sich ein 39-Jähriger bei Arbeiten mit einer Kreissäge sehr schwer an der Hand verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 9" in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen. Die Feuerwehr sicherte den Landeplatz auf dem Parkplatz ab.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

