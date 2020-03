POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 15.03.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Unfallort: Bad Homburg, Feldstraße Unfallzeit: Samstag, 14.03.2020, 12:45 Uhr

Eine 44-Jährige befuhr mit einem Mercedes A-Klasse die Feldstraße, als unvermittelt ein 55-Jähriger mit einem VW Golf aus einer Parklücke herausfuhr und mit dem Mercedes kollidierte. Durch den Aufprall wurde der VW Golf zudem gegen einen weiteren geparkten Pkw Hyundai geschoben, so dass ein Schaden von insgesamt ca. 10.000,- Euro an den beteiligten Fahrzeugen entstand.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Diebstahl einer Geldbörse Tatort: Oberursel, Hohemarkstraße Tatzeit: Freitag, 13.03.2020, 16:40 Uhr

Eine Kundin eines kleineren Geschäfts kaufte zunächst eine Kleinigkeit an der Kasse und bezahlte zunächst mit einer 100 Euro Banknote. Der Kassierer musste aufgrund des anfallenden Wechselgeldes eine separate Geldbörse hinzunehmen, welche nach einer Ablenkungsmasche der Kundin von dieser entwendet wurde. Bei der Kundin soll es sich um eine ca. 160 cm große, etwa 25 bis 30 Jahre alte, zierliche Frau mit weißem Kopftuch und dunkler Brille gehandelt haben. Insgesamt wurden so 2.000,- Euro Bargeld entwendet.

Brand einer Gartenhütte Tatort: Oberursel, Freiligrathstraße Tatzeit: Freitag, 13.03.2020, 14:14 Uhr

Im o.g. Zeitraum kam es in einer Kleingartenanlage zu einem Brand einer Gartenhütte, welcher nach derzeitigem Erkenntnisstand vorsätzlich gelegt wurde. Durch Zeugen konnten zwei Jugendliche gesehen werden, die den Tatort unmittelbar vor Brandausbruch fluchtartig verließen. Im Laufe weiterer Ermittlungen konnten Hinweise auf zwei 13 und 14-jährige Jungen erlangt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. An der Hütte entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000,- Euro

Diebstahl Tatort: Oberursel, Sandweg Tatzeit: Samstag, 14.03.2020, 16.00 Uhr

Eine 88-jährige Pkw-Führerin hatte mit ihrem Fahrzeug eine Panne und hielt in deren Folge am Fahrbahnrand an. Ihre Handtasche hatte sie im Fußraum der Beifahrerseite liegen. Nachdem der Dame durch Passanten ein Abschleppdienst organisiert wurde, wartete sie in ihrem Fahrzeug sitzend auf diesen. Plötzlich näherte sich ein männlicher Radfahrer dem Fahrzeug und hielt neben der Beifahrertür an. Er öffnete diese und gab der Dame zu verstehen, dass sie dort nicht stehen könnte. Plötzlich nahm der Täter die Handtasche aus dem Fußraum und flüchtete in Richtung Eisenhammerweg. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, große, kräftige Statur, trug eine graue Wollmütze und war dunkel gekleidet. Zum Fahrrad konnten keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Polizeistation Königstein

Straftaten

Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: Königstein, Stresemannstraße Tatzeit: Samstag, 14.03.2020, zwischen 18:40 Uhr und 22:40 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Sie begaben sich sodann in das Wohnungsinnere, durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Sachbeschädigung/ Farbschmierereien mit ausländerfeindlichem Hintergrund Tatort: Königstein, Schlesische Straße Tatzeit: zwischen Freitag, 13.03.2020, 22:00 Uhr und Samstag, 14.03.2020, 10:25 Uhr

UT schrieb mit schwarzer Farbe in den Hauseingang des Mehrfamilienhauses die Wörter "RAUS AUSLENDRR"

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Unfallort: Usingen, Bahnhofstraße Unfallzeit: Freitag, 13.03.2020, 14:18 Uhr

Eine 14-jährige Fußgängerin wollte unweit der Einmündung zum neuen Marktplatz die Bahnhofstraße am dortigen Zebrastreifen überqueren. Die Fußgängerin wurde dabei von einem herannahenden schwarzen Pkw im Vorbeifahren gestreift. Die Fußgängerin erlitt mehrere leichtere Prellungen. Das unfallbeteiligte schwarze Fahrzeug entfernte sich, ohne anzuhalten, in Richtung Gewerbegebiet Am Riedborn. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Usingen (Tel: 06081 9208-0) zu melden.

Straftaten

Sachbeschädigung an Pkw Tatort: Usingen, Bartholomäus-Arnoldi-Straße Tatzeit: Nacht 13./14.03.2020

Ein schwarzer VW Golf wurde im Laufe der Nacht durch unbekannte Täter zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081 9208-0 entgegen.

