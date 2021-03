Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine Verletzte Person nach Verkehrsunfall auf der BAB 46

Mönchengladbach BAB 46, 11.03.2021, 10:53 Uhr, Autobahndreieck Wanlo (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 46 in Höhe des Autobahndreiecks Wanlo gerufen. Dort war die Fahrerin eines PKW auf einen mit Anhänger fahrenden anderen PKW aufgefahren. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Mönchengladbacher Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel mit Ölbindemittel ab. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes war die BAB 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf nur einspurig befahrbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt) mit Sonderfahrzeugen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen sowie der Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

