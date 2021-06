Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Lack zerkratzt +++ Großefehn - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Lack zerkratzt

Unbekante haben in Großefehn ein Auto zerkratzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, in der Straße Börgtun. Die linke Fahrzeugseite des Hyundai ix35 wurde derart zerkratzt, dass ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 21-Jähriger mit einem Leichtkraftrad ist am Dienstag in Großefehn von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Vortest ergab ein positives Ergebnis auf den Wirkstoff THC. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell