Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende

Bild-Infos

Download

53945 Blankenheim (ots)

Die Polizei Euskirchen führte am Wochenende wieder Geschwindigkeitskontrollen durch.

An einer Messstelle in Blankenheim an der Bundesstraße 51 (in Fahrtrichtung Köln) - hier gilt Tempo 70, außerhalb geschlossener Ortschaften - wurden insgesamt 335 Verwarnungsgelder und 92 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Pkw-Fahrer erhoben.

Darunter befanden sich vier Verkehrsteilnehmer, die mit 122 km/h gemessen wurden.

Weiter wurden insgesamt 17 Verwarnungsgelder und 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Kradfahrer erhoben. Darunter ein Fahrverbot, weil der Fahrer mit 115 km/h zu schnell unterwegs war.

Es wurden zudem gegen drei Lkw-Fahrer Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhoben.

Auf der Bundesstraße 258, zwischen Schleiden und Blankenheim, erwischte das zivile Mess-Krad der Polizei Euskirchen acht Fahrer, die im Bereich Geschwindigkeit und Überholverbot geahndet werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell