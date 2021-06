Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Einbruch in Bäckerei +++ Dornum - Wohnmobil von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in Hage wurde eingebrochen. Ein bislang Unbekannter stieg zwischen Montag, 18.40 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, in den Verkaufsraum der Filiale an der Hauptstraße ein und entwendete nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Wohnmobil von Fahrbahn abgekommen

Am Montag ist in Dornum ein Wohmobil von der Fahrbahn abgekommen. Der 56 Jahre alter Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache am Nachmittag auf der Cankebeerstraße die Kontrolle über sein Wohnmobil und fuhr rechts in einen Graben. Die Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Es wurden die Berme und ein Verkehrsschild beschädigt.

