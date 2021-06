Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wiesens - Einbruch in Hofladen +++ Südbrookmerland - E-Bike gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wiesens - Einbruch in Hofladen

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in einen Hofladen in Wiesens (Aurich) eingebrochen. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu dem Selbstbedienungsladen im Moorackerweg und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - E-Bike gestohlen

In Victorbur (Südbrookmerland) wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Kalkhoff stand zur Tatzeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, unter einem Carport im Weidenstieg. Hinweise auf den Verbleib des Pedelecs oder verdächtige Personen, die sich im Tatzeitraum im Weidenstieg aufhielten, nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

