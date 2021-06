Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallzeugen gesucht +++ Hage - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallzeugen gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der vergangenen Woche in der Großen Mühlenstraße in Norden. Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Dienstag, 08.06., 16 Uhr, und Mittwoch, 09.06., 12 Uhr, die linke Seite eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hage - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Hage, Am Edenhof, kam es am Freitag, 11.06., zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13.30 Uhr stieß eine bislang unbekannte Autofahrerin gegen einen geparkten grauen Daihatsu Sirion. Der Wagen wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich bei der Verursacherin um eine ältere Dame mit einem blauen Kastenwagen handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

