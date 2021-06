Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 13.06.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Upleward - Vandalismus und Diebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wüteten mehrere feiernde, vermutliche jugendliche und/oder heranwachsende Personen, in Upleward am Trockenstrand im Mollweg. Eine neu eingerichtete Ladestation für E-Bikes wurde total demoliert, ein Schild für Kitesurfer aus dem Boden gerissen, Strandkörbe verstellt und umgeworfen, eine Lampe beschädigt. An einem Kiosk wurde eine Fahne entwendet, ein Volleyballnetz wurde abgeschnitten und ebenfalls entwendet. Bei zwei angeschlossenen Fahrräder wurden die Schlösser durchtrennt. Die Fahrräder wurden dann über den Deich getragen und ins Meer geworfen. Es entstanden erhebliche Sachschäden und Eigentumsschäden. Die Gesamtschadenssumme liegt im höheren vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden unter 04931/9210 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell