POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 12.06.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zigarettenautomat beschädigt An der Timmeler Straße in Aurich wurde in der Zeit vom 10.06.2021, 00:00 Uhr bis zum 11.06.2021, 09:00 Uhr, von einem bislang unbekannten Täter ein Zigarettenautomat beschädigt. Der Zigarettenautomat ist am Tatort an einer Hauswand befestigt. Durch den unbekannten Täter wurde das Kartenlesegerät von dem Automaten augenscheinlich abgerissen. Des Weiteren wirkte der Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf die Frontseite des Automaten ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall zwischen Sattelzug und Krad, eine Person leicht verletzt In Aurich kam am Freitag gegen 09:00 Uhr auf der Großen Mühlenwallstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem nachfolgenden Krad. Der 49-jährige Fahrzeugführer des Sattelzuges aus Friesoythe wollte auf Grund einer Straßensperrung im fließenden Verkehr wenden und übersah dabei den nachfolgenden 61-jährigen Kradfahrer aus Aurich. Der Kradfahrer konnte seinerseits nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rutschte mit seinem Krad unter den Auflieger des Sattelzuges. Dabei verletzte sich der Kradfahrer leicht. Am Krad entstand Sachschaden.

Sonstiges

Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagabend wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw durch Polizeibeamte im Stadtgebiet Norden kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Osteel - Fahren unter Drogeneinfluss

Freitagnacht wurde ein 18-jähriger Autofahrer durch Polizeibeamte im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem führte er eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich. Gegen den 18-Jährigen werden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Sonstiges

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Sonstiges

Fehlanzeige

