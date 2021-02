Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchte konnte Geldstrafe nicht bezahlen

Weil am Rhein (ots)

Obwohl eine 54-Jährige im Januar dieses Jahres rechtkräftig zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt wurde, diese aber nicht bezahlte, reiste sie erneut nach Deutschland ein. Jetzt sitzt sie in einer Justizvollzugsanstalt.

Die bulgarische Staatsangehörige wollte am Sonntagmorgen (14.02.2021), über den Autobahnübergang Weil am Rhein ins Bundesgebiet einreisen. Beamte der Bundeszollverwaltung kontrollierten die Frau und überprüften ihre Personalien im Fahndungssystem. Beim Abgleich fiel den Beamten auf, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Vor einem Monat wurde die 54-Jährige rechtskräftig, wegen des besonders schweren Diebstahls, von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt. Bezahlt hatte die Frau die Strafe jedoch nicht, deswegen wurde sie gesucht. Weil sie die Geldstrafe auch vor Ort nicht bezahlte, wurde sie von Beamten der Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 150-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell