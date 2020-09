Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto Aufbrecher unterwegs.

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Zwei Pkw aufgebrochen In der Nacht zum gestrigen Mittwoch waren Automarder unterwegs In der Breddestraße wurde an einem schwarzen Daimler und an einem roten Twingo die Scheiben eingeschlagen und die im Daimler liegende Arbeitstasche und im Twingo liegendes Portemonnaie gestohlen. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen. Bieten Sie potentiellen Auto Aufbrechern keine optischen Anreize! Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Helbecke-Opperhusen nimmt die Polizei in Altena entgegen.

