Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 20.06.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung vom 20.06.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Gaststätte in der Ekelser Straße in Südbrookmerland zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei aus Südbrookmerland stammenden jungen Männern. Ein 28-jähriger schlug hierbei einem 22-jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Radfahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in Aurich auf einen Radfahrer aufmerksam, der den Radweg der Leerer Landstraße in sehr unsicherer Fahrweise befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des aus Aurich stammenden 24-jährigen Radfahrers wurde festgestellt, dass dieser offensichtlich nicht unerheblich unter Alkoholbeeinflussung steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Krummhörn- Verkehrsunfall

Am späten Samstagnachmittag kam es in der Neu-Etumer-Straße in Pilsum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Treckergespann und einem Pkw. Alle beteiligten Personen stammen auch aus der Krummhörn. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 48-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger nach links in den Ackerburger Weg einbiegen. Als der dahinterfahrende 57-jährige Autofahrer einen Überholvorgang begann, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 57-jährige Autofahrer wurde leicht und seine 61-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Eine 14-jährige Mitfahrerin des Treckergespanns wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

