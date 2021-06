Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

1. FD

Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit fünf Verletzten

Hünfeld - Am Montag (21.06.) ereignete sich um 08.10 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg, in der Gemarkung Hünfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Pritschenaufbau aus Herford befuhr den mittleren der drei Fahrstreifen und stieß aus bisher ungeklärter Ursache mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite gegen das Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges. Dieser wurde von einem 49-jährigen aus Görlitz gelenkt. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Führerhaus des Pritschenwagens schwer beschädigt. Der Beifahrer, ein 53-Jähriger aus Herford wurde hierbei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Hünfeld aus dem Fahrzeug befreit werden. Die anderen Insassen, welche im Pritschenwagen hinten saßen, waren 19, 25 und 50 Jahre alt, alle männlich und aus Herford. Alle 5 Insassen des Pritschenwagens wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer und der Beifahrer wurden stationär aufgenommen, die anderen 3 Insassen wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Die Bundesautobahn war circa zwei Stunden voll gesperrt und der Verkehr staute sich bis auf eine Länge von fünf Kilometern. Vor Ort eingesetzt waren, die Feuerwehr Hünfeld, mehrere Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Autobahnmeisterei Fulda und Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg sowie des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Zusammenstoß mit Feuerwehrfahrzeug

Hünfeld - Am Montag (21.06.), gegen 8:30 Uhr, kam es am Kreisel des Haunecenters zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Hünfeld. Ein 45-jähriger Mann aus Hünfeld fuhr mit seinem Audi vom Hallenbad kommend in Richtung Haunecenter vor dem Einsatzfahrzeug, dass mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall war. Am Kreisel wollte das Feuerwehrfahrzeug den Audi überholen. Dies bemerkte der Hünfelder nicht rechtzeitig und stieß mit dem Einsatzfahrzeug zusammen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Einsatzfahrt konnte mit dem verunfallten Feuerwehrauto nicht fortgesetzt werden und wurde durch weitere Feuerwehrkräfte und -fahrzeuge übernommen.

Polizeistation Hünfeld

2. HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Im Zeitraum von Freitagmittag (18.06.) bis Sonntagnachmittag (20.06.) parkte ein Rotenburger seinen schwarzen Renault-Captur ordnungsgemäß in der "Turmgasse". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug an der vorderen linken Stoßstangenecke vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

3. VB

Zwei Verletzte durch Unfall

Schotten - Eichelsachsen - Am Freitag (18.06.) fuhr ein VW-Transporter-Fahrer, gegen 9:30 Uhr, die Zwiefaltener Straße aus Eichelsachsen kommend in Richtung Hirzbergweg. In einem Kreuzungsbereich übersah er eine vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Fahrerin und Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Schotten - Am Freitag (18.06.) hielt gegen 18 Uhr ein Kia-Fahrer in der Einmündung der Karlstraße in die Laubacher Straße an. Als er anschließend über die dortige Busspur zurück auf die Fahrbahn einfuhr, kollidierte er mit einer Suzuki-Fahrerin. Die Kradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Fahrradfahrer gestürzt

Ulrichstein - Ein Fahrradfahrer war am Sonntag (20.06.), gegen 14 Uhr, auf der Landstraße 3162 von Meiches nach Helpershain unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Zweiradfahrer auf den Schotter der rechten Fahrbahnbankette, verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich so starke Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden musste. Am Fahrrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Fahrer schwer verletzt

Gemünden - Am Samstag (19.06.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Audi-Fahrer aus Homberg die Landstraße 3146 aus Richtung Bernsfeld kommend in Richtung Rülfenrod. In der Ortsdurchfahrt Nieder-Gemünden fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Der Homberger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro

Polizeistation Alsfeld

