POL-BOR: Borken - Eingangstür zu Wirtschaft hält stand

Borken (ots)

Stand gehalten hat die Eingangstür einer Gaststätte in der Nacht zum Montag unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten vergeblich versucht, mit Gewalt in die Räume an der Brinkstraße einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

