Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Folgenreiche Kollision

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Borken-Weseke ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 15.25 Uhr auf der L572 aus Richtung Borken kommend in Richtung Südlohn unterwegs. Kurz hinter Kreuzung mit der Südlohner Straße und dem Abzweig B70 geriet der Weseler auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Wagen mit dem entgegenkommenden Transporter eines 65-jährigen Dorsteners zusammen. Dieser hatte noch erfolglos versucht, auf den Grünstreifen auszuweichen. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Die L572 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

