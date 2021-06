Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unverschlossenes Pedelec aus unverschlossener Garage entwendet

Rhede (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.15 Uhr, bis Freitag, 09.00 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Garage an der Elisabethstraße ein unverschlossenes schwarzes Rose Pedelec. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Die Polizei rät dazu, Fahrräder gegen Diebstahl zu sichern. Das Abstellen eines nicht verschlossenen Fahrrads in einem nicht gegen unbefugtes Betreten gesicherten Raum bietet nicht nur kaum Schutz, es könnte auch versicherungsrechtliche Nachteile mit sich bringen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell