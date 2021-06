Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kupferkabel gestohlen

Gronau (ots)

Kupferkabel entwendet haben Diebe in Gronau-Epe. Die Täter schnitten zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, ein Loch in einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück eines Betriebs am Kottiger Hook. Sie ließen Kabel von einer der Rollen mitgehen, die dort lagerten. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

