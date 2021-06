Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gestohlene Pedelecs sichergestellt

Tatverdächtige festgenommen

Gronau (ots)

Am Samstagnachmittag überprüften Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis eine Garage an der Grabenstraße. Dort fanden die Beamten drei nebeneinanderstehende Pedelecs - an einem war das Schloss aufgebrochen. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass dieses Pedelec kurz zuvor an der Gildehauser Straße entwendet worden war. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Gronauer im Alter von 20 und 35 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und nach Personalienfeststellung sowie Einleitung eines Strafverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer hatten kurz vor der Festnahme Drogen konsumiert. Die Drogenutensilien wurden ebenso sichergestellt wie die beiden mutmaßlich gestohlenen Pedelecs. Das dritte Pedelec händigten die Beamten dem rechtmäßigen Besitzter wieder aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell