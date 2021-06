Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Sakristei eingebrochen

Bocholt (ots)

In die Sakristei der St.-Josef-Kirche in Bocholt sind Unbekannte in der Nacht zum Montag eingedrungen. Die Täter hatten eine Tür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Zudem versuchten die Einbrecher erfolglos, einen Tresor zu öffnen. Ohne Beute verließen sie den Tatort am Kirchplatz St. Josef wieder. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

