Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kabel aus Teststation entwendet

Borken (ots)

Circa 50 Meter Starkstromkabel haben Diebe in Borken gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, schnitten die Täter ein Pagodenzelt an der Parkstraße auf. Darin ist eine Drive In-Teststation untergebracht. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 13.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell