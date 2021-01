Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der Straße abgekommen - Totalschaden

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss kam eine 30-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 22.45 Uhr auf der B 39 zwischen Altlußheim und der Rheinbrücke nach links von der Straße ab, prallte in die Leitplanken und schleuderte anschließend in einen Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, zudem ergaben sich Anzeichen auf den Genuss von Kokain. An dem Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

