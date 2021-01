Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma - aus Werkstatt mehrere Arbeitsmaschinen entwendet - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27./28.01.2021) wurde in eine Firma in der Daimlerstraße eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür eines Rolltores auf der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen. Aus dem Lager wurden aus zwei Schränken mehrere Arbeitsmaschinen gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschaden steht bislang noch nicht genau fest. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

