Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr kam es in der Mittelstraße zu einem Unfall, bei dem die Unfallverursacherin geflüchtet sein soll. Die bislang noch unbekannte Fahrerin eines weißen Autos soll von der Pestalozzistraße links in die Mittelstraße abgebogen sein und hierbei die Vorfahrt einer 54-jährigen Rollerfahrerin missachtet haben, welche auf der Mittelstraße in Richtung Ludwig-Jolly-Straße unterwegs war. Die 54-jährige Frau konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Sie stürzte jedoch und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin flüchtete unerkannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4270 bei dem Verkehrsdienst Mannheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

