Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße: Unter Drogeneinfluss versucht Fahrzeugkontrolle zu entziehen

Hirschberg a.d. Bergstraße (ots)

Am Donnerstag gegen 22:00 Uhr wollte eine Streife des Polizeireviers Weinheim in der Hüttenfelder Straße in Hemsbach einen 24-jährigen Fahrer eines VWs kontrollieren. Als er die Beamten wahrnahm gab er plötzlich Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf die A5 in Richtung Weinheim, wo er weiterhin nicht auf das Anhaltesignal sowie Lautsprecherdurchsagen reagierte. Erst nachdem er im Zuge der Verfolgungsfahrt die Autobahn wieder verlassen hatte, gelang es den Fahrer in Hirschberg im Rott auf dem Mitfahrerparkplatz zu stoppen. Der zunehmend aggressive 24-Jährige zeigte deutliche Anzeichen, die auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln hinwiesen, weshalb er zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Weinheim verbracht wurde. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, konnte der junge Mann wieder gehen.

