Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt an Einmündung nicht beachtet - Gesamtsachschaden ca. 15.000 Euro

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 13.45 Uhr an der Einmündung Jahn-/Dürerstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, beide Beteiligte blieben unverletzt. Ein 37-jähriger Fahrer eines Sprinters befuhr die Jahnstraße und missachtete an der Einmündung Dürerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Fiat-Fahrers. Durch den Aufprall wurde der Sprinter nach links abgewiesen und fuhr gegen einen Baum, der dadurch umstürzte. Durch Mitarbeiter der Gemeinde wurde der Baum entfernt.

