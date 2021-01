Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Außenspiegel an geparktem VW beschädigt und geflüchtet - weitere Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr Streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Hauptstraße geparkten VW, wodurch der Außenspiegel zerstört wurde. Der unbekannte Fahrer verlangsamte kurz seine Fahrt, fuhr dann aber weiter und bog nach links in die Leopoldstraße ein. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem Auto um einen silberfarbenen Smart mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell