Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Polizeieinsatz: Betrunkener Mann bedroht und beleidigt Rettungswagenbesatzung

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 03.06.2021, kam es in der Straße Am Ahornbusch im Nienburger Stadtteil Nordertor zu einem Unterstützungseinsatz der Nienburger Polizei für eine dort im Einsatz befindliche Rettungswagenbesatzung. Gegen 19:45 Uhr ging ein Notruf bei der Nienburger Polizei ein, dass eine Rettungswagenbesatzung Unterstützung bei der Behandlung eines alkoholisierten Mannes benötigte. Mit zwei Funkstreifenwagenbesatzungen fuhren die Nienburger Polizisten den Einsatzort an. Vor Ort trafen die Beamten auf die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens und einen 34-jährigen stark alkoholisierten Mann. Der Nienburger war aufgefallen, weil er sich alkoholbedingt nicht mehr auf den Beinen halten konnte und immer wieder auf die Straße stürzte. Nachdem der Rettungswagen eingetroffen war, wollte er sich von den Sanitätern nicht behandeln lassen. Er hatte sie mit wüsten Beschimpfungen tituliert und ihnen gedroht, dass er sie körperlich angehen würde, sobald sie ihm zu nahe kämen. Aus diesem Grund hatten die Sanitäter die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen. Der betrunkene Mann ließ sich allerdings auch von den hinzukommenden Polizeibeamten nicht beruhigen. Er war weiter aggressiv und den Beamten blieb keine andere Möglichkeit als ihn zu seinem Schutz in Gewahrsam zu nehmen. In der Polizeiwache ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,96 Promille. Der Nienburger blieb nach der Anordnung der zuständigen Bereitschaftsrichterin bis zum nächsten Morgen in polizeilichem Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet und er muss die Kosten für die Unterbringung im Polizeigewahrsam tragen.

