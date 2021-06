Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit Radfahrerin

Rinteln (ots)

(swe). Am Donnerstag, 3. Juni, kommt es gegen 13 Uhr an der Parkplatzausfahrt Weseranger/Dankerser Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Der 82-jährige Fahrzeugführer aus dem Auetal befährt den Parkplatz Weseranger, um von dort nach rechts auf die Dankerser Straße einzubiegen. Zeitgleich will eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin mit ihrem Rad auf dem Geh- und Radweg der Dankerser Straße von der Bahnhofstraße kommend die Parkplatzzufahrt in Richtung des Wohnmobilstellplatzes queren. Ihr Mann fährt dabei vor ihr in gleicher Richtung und als sie die Parkplatzzufahrt quert, kommt es zum Zusammenstoß mit dem einbiegenden Fahrzeug des 82-jährigen. Dieser schleift das Rad und die Radfahrerin noch ca. 3 Meter mit und nach Zeugenaussagen heult der Motor des Pkw noch einmal auf, so dass Zeugen vermuten, dass der Mann weiterfahren will. Ersthelfer bergen die Frau sofort durch Anheben des Fahrzeugs, unter dem sie noch mit den Beinen eingeklemmt ist. Die Polizei war während des Unfalls nur ca. 30 Meter entfernt bei einer weiteren Unfallaufnahme und leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die verletzte Frau wird im Anschluss ins Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang allerdings auch darauf hin, dass der kombinierte Rad-Gehweg an dieser Stelle nur in eine Richtung zu befahren ist und nicht von der Bahnhofstraße kommend abwärts in Richtung der Parkplatzzufahrt Weseranger.

