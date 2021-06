Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Fahren ohne Führerschein: Täter versucht sich als Zwillingsbruder auszugeben

Nienburg (ots)

(Haa) Ein 22-jähriger Mann aus Nienburg hatte am Mittwoch den 02.06.2021 gegen 20:40 Uhr versucht, sich unter der Angabe falscher Personalien mehrerer Strafverfahren zu entziehen.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Nienburger Polizei war am Mittwochabend zu einer Fahrerermittlung für den hiesigen Landkreis in den Nienburger Stadtteil Langendamm gefahren. Kurz vor der Anschrift der zu überprüfenden Person kam den beiden Polizeibeamten ein älterer grauer Ford mit auswärtigen Kennzeichen entgegen. Auffallend war, dass an den Kennzeichen des Pkw augenscheinlich die Zulassungsplaketten entfernt worden waren. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug, da sich der Verdacht ergab, dass der Wagen ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Während der Kontrolle gab der Fahrzeugführer den Vorwurf des Fahrens ohne Versicherungsschutz umgehend zu, konnte sich allerdings zuerst nicht ausweisen. Er zeigte den Polizisten dann kurze Zeit später den Ausweis seines Zwillingsbruders, der seine Geldbörse scheinbar in dem Wagen liegengelassen hatte. Den eigenen Ausweis hatte der Fahrzeugführer angeblich zuhause liegen gelassen. Auffällig an der Situation war, dass es sich bei der Person auf dem ausgehändigten Ausweisdokument um die Person handelte, die die beiden Polizisten für die Halterermittlungen überprüfen sollten und die derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zum Zwecke ihrer Ermittlungen hatten die Polizeibeamten ein Lichtbild der zu überprüfenden Person und erfreulicherweise auch von dessen Zwillingsbruders dabei. Mithilfe der Bilder und des auf dem Ausweisdokument vorhandenen Lichtbild konnten die Polizisten eindeutig feststellen, dass es sich bei dem Fahrer um die zu überprüfende Person und nicht wie fälschlich angegeben um dessen Zwillingsbruder handelte. Als die Beamten den Mann mit dem Vorwurf konfrontierten, blieb der Nienburger weiterhin bei der Aussage, dass er nicht die auf dem Ausweis und dem Bild abgebildete Person, sondern dessen Bruder sei. Die Polizisten ließen sich davon nicht beirren und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens ohne Versicherungsschutz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Angabe falscher Personalien ein.

