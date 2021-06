Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mittags mit Promille unterwegs

Stadthagen (ots)

Pap/Am Donnerstag gegen 11.35 Uhr hat die Stadthäger Polizei einen 62 jährigen Mann aus Stadthagen angehalten und kontrolliert, als dieser mit seinem Roller auf der Jahnstraße in Stadthagen unterwegs war. Da bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 62 Jährigen festgestellt wurde, mußte er sich einer Atemalkoholkontrolle unterziehen. Des Test führte zu einem Ergebnis von 1,04 Promille. Der Mann mußte seinen Roller stehen lassen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot.

