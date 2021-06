Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer stürzt bei Überholvorgang

Bückeburg (ots)

(PP) Am Mittwoch, den 02.06. befuhr ein 31-jähriger aus Porta-Westfalica gegen 17:55 Uhr mit seinem Motorrad Honda die Straße Am Klusbrink in Röcke in Rtg. Minden und überholte in einer langgezogenen Rechtskurve mit überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden PKW. Bei dem Vorgang verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz wurde der Fahrer verletzt und mittels RTW dem Klinikum in Vehlen zugeführt. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

