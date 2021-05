Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: In Wohnhaus eingebrochen

Wallhalben (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbemerkt eine Haustür an einem Wohnhaus in der Ortsgemeinde Wallhalben auf. Nachdem sich der oder die Täter Zugang zu dem Haus verschafft hatten, wurde das gesamte Anwesen nach Wertgegenständen durchsucht. Da das Haus aktuell allerdings nicht bewohnt ist, konnte keine Beute gemacht werden. Allerdings entstand an der Haustür ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Täterhinwiese sollten an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben gerichtet werden. /piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell