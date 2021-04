Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt in Viersen: Zusammenstoß auf Kreuzung - 81-Jährige schwer verletzt

Viersen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Viersen an der Kreuzung Freiheitsstraße / Rahserstraße ist es am Samstag, 3. April, gegen 9.40 Uhr zum Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem anderen Auto gekommen, dessen 81-jährige Fahrerin sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen hat. Die beiden Insassen des Streifenwagens blieben unverletzt.

Der Streifenwagen befand sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem von rechts kommenden Fahrzeug der 81-jährigen Frau kam. Durch den Zusammenstoß erlitt diese schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. Der 28-jährige Polizeibeamte am Steuer des Streifenwagens sowie seine 26-jährige Kollegin auf dem Beifahrersitz wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Aus Gründen der Neutralität ermittelt das Polizeipräsidium Mönchengladbach. (jn)/(fd)/268 Rückfragen bitte an die Pressestelle MG

