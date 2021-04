Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Tönisvorst - Vorst (ots)

Am heutigen Tag, gegen 14.35 Uhr, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Schmitzheide / Kempener Straße / Reckenhöfe. Ein 36 jähriger Wachtendonker befuhr, mit seinem PKW Seat, die Straße Schmitzheide in Richtung Kempener Straße. An der beampelten Kreuzung missachtete er die rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 23 jährigen Tönisvorsterin. Diese befuhr, mit ihrem PKW Mercedes, die Kempener Straße in Richtung Vorst. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wachtendonker leicht und die Tönisvorsterin schwer verletzt. Beide wurden in Kränkenhäuser gebracht. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

