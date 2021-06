Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannte Täter entwenden Grabmal

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Freitag, den 21.05.2021 bis Montag, den 24.05.2021, wurde auf dem Nienburger Corvinus-Friedhof, in der Wölper Straße ein Grabmal von einer Grabstätte entwendet. Das Grab selbst bleib durch den Diebstahl unversehrt. Die 52-jährige Geschädigte bemerkte den Verlust des gezimmerten Eichenkreuzes am Nachmittag des Pfingstmontags und erstatte online Anzeige bei der Nienburger Polizei. Besonders tragisch für die Dame ist, dass es sich bei dem entwendeten Kreuz um ein seit mehreren Generationen im Besitz der Familie befindliches vorübergehendes Grabmal mit auswechselbarem Namensschild handelte. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

