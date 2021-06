Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Sachbeschädigungen auf dem Gelände der IGS

Nienburg (ots)

(Haa) In der vergangenen Woche kam es auf dem Gelände der IGS Schaumburg zu mehreren Sachbeschädigungen. Am Montag, den 31.05.2021, meldete sich der Hausmeister der in der Schachtstraße ansässigen Schule beim Polizeikommissariat Stadthagen. Bei seinem Rundgang über das Schulgelände hatte er entdeckt, dass auf dem Basketballplatz der Kunststoffbodenbelag an mehreren Stellen angesengt worden war. Neben einer Vielzahl unterschiedlichster Verpackungsmaterialien wurde dort ein teilweise angezündeter und mit Papier gefüllter Fußball zurückgelassen. Im weiteren Verlauf seines Kontrollganges stellte der Hausmeister noch einen aus der Befestigung gerissenen Blitzableiter und die abgerissene Führungsschiene einer Außenjalousie fest. Eine genaue Eingrenzung des Tatzeitraumes muss noch erfolgen. Nach ersten Beurteilungen beläuft sich der Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Polizei in Stadthagen nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell