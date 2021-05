Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen/Gelldorf: Geschwindigkeitsmessungen: zwei Fahrverbote innerhalb einer Stunde

Nienburg (ots)

(Haa) Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bückeburg haben am Sonntag, den 30.05.2021 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf der Hauptstraße in Gelldorf Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Erschreckende Bilanz nach nur einer Stunde: sechs Verwarnungen und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, von denen zwei im Bereich eines Fahrverbotes lagen. Ein Fahrzeugführer wurde bei erlaubten 50 km/h mit 118 km/h gemessen. Ihm drohen drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 480EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell