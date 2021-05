Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Geparkter Mazda beschädigt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 27.05.2021, wurde in der Hüttenstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Der rote Mazda 2 mit Schaumburger Kennzeichen war zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr in Höhe des dortigen Fitnessstudios, in einer seitlichen Parklücke geparkt. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde der Wagen im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 05721/4004-0 zu melden.

