Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum: Unbekannte entwenden Fahne aus einem Vorgarten

Nienburg (ots)

(Haa)Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl kam es in der Nacht von Dienstag, den 25.05.2021, auf Mittwoch, den 26.05.2021 in Husum in der Straße Zum Hahnenkamp. Unbekannte Täter entwendeten dort aus einem Vorgarten eine an einem handelsüblichen Fahnenmast befestigte Deutschlandfahne. Der Besitzer der Fahne erstatte Strafanzeige bei der Polizei in Stolzenau. Diese nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 05761/92060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell