Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannte Täter zerkratzen Pkw

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 23.05.2021, kam es in der Straße An der Stadtgrenze zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der 68-jährige Halter des grauen KIA Sportage mit Nienburger Kennzeichen erstattete Strafanzeige bei der Nienburger Polizei. Er hatte seinen Geländewagen in dem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr auf dem Parkplatz der Hausnummer 75 abgestellt. Aufgrund der Lichtverhältnisse bemerkte er erst am nächsten Tag zwei lange Lackkratzer an der Fahrer- und hinteren linken Fahrzeugtür seines Wagens. Nach ersten Einschätzungen beträgt die Höhe des Sachschadens ca. 750 EUR. Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Amtsnummer 05021/9778 0 zu melden.

