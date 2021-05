Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Motorradfahrer stürzt aufgrund verschmutzter Fahrbahn

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 24.05.2021, kam es gegen 15:50 Uhr auf der Dülwaldstraße , kurz hinter der Bahnbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Der 51-jährige Fahrzeugführer aus Nienstädt war mit seiner Suzuki in Fahrtrichtung der Lauenhäger Straße unterwegs, als er im Kurvenbereich plötzlich ins Rutschen geriet und stürzte. Der Mann konnte seine Maschine noch soweit abfangen, dass er sich bei dem Sturz glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen zuzog. Das Motorrad wurde durch den Vorfall beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ursächlich für den Unfall war eine extrem schmierige Spur aus einem bisher unbekannten Betriebsmittel, welche auf einer Länge von ca. 10 Metern fast die gesamte Fahrbahn einnahm. Um was für einen Stoff es sich dabei genau handelte, konnte nicht abschließend festgestellt werden. Die Fahrbahn musste durch den städtischen Bauhof gereinigt werden. Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise auf dem Verursacher der Betriebstoffspur geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

