POL-NI: Sachsenhagen: Einbruch in Schreibwarengeschäft

(Haa) In der Nacht von Samstag, den 22.05.2021 auf Sonntag, den 23.05.2021, brachen bisher unbekannte Täter in ein Schreibwarengeschäft/Postfiliale in der Straße Dühlfeld in Sachsenhagen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter unter Zuhilfenahme eines freistehenden Zaunelementes auf das Dach des Gebäudekomplexes und verschafften sich von dort aus Zugang zu den Räumlichkeiten des Geschäftes. Im Inneren zerstörten sie die vorhandene Alarmanlage und durchsuchten den Laden zielgerichtet nach Wertgegenständen und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine noch unbekannte Summe Bargeld sowie Postwertzeichen in ebenfalls noch unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum von Samstag, 22:00 Uhr bis Sonntag, 07:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

