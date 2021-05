Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Urlaubszeit ist Einbruchszeit

Nienburg (ots)

(Haa) Auch wenn die Fallzahlen in den letzten Jahren zunächst rückläufig erscheinen, erbeuten Einbrecher jährlich Wertgegenstände im dreistelligen Millionenbereich (216,0 Millionen Euro in 2020). Hinzu kommen nicht selten hohe Sachschäden und der nicht zu unterschätzende Eingriff in die eigene Privatsphäre.

Eingebrochen wird in den meisten Fällen über leicht erreichbare Fenster, Wohnungs- oder Fenstertüren. Jedoch ist es möglich, durch richtiges Verhalten und eine effiziente Sicherungstechnik Einbrüche zu verhindern oder sie bereits im Versuchsstadium scheitern zu lassen.

Das Präventionstelefon der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg widmet sich am Mittwoch, den 26. Mai, genau diesem Thema. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr beantworten die Präventionsbeauftragten Daniel Jahn, Henri Slaar und Tobias Büsing unter der Telefonnummer 05021/9778-444 Fragen rund um das Thema Einbruchschutz. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Termin für eine individuelle persönliche Einbruchschutzberatung selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu vereinbaren.

